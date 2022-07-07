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Джонсон пошутил о своей «обреченной попытке» остаться у власти

Британский премьер Джонсон пошутил о своей «обреченной попытке» остаться у власти
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service / Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон пошутил о своей «обреченной попытке» остаться у власти, пишет Bloomberg.

Через несколько часов после объявления об отставке политик встретился с членами своей администрации на Даунинг-стрит. Источники издания на условиях анонимности уточнили, что во время выступления Джонсон говорил о своей «обреченной попытке» остаться в кресле премьера.

«Борис Джонсон пошутил, что вел себя как японский солдат, сражающийся в лесу после окончания Второй мировой войны, пытаясь удержаться у власти прошлой ночью, прежде чем в четверг утром понял, что должен уйти», — пишет агентство.

По словам автора статьи, это говорит о том, насколько стремительно развивались события для Джонсона.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об уходе с поста премьера. Телеканал Sky News уточнил, что он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

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Марина Совина
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