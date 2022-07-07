Кадыров заявил об ушедшем с поста «с кучей денег» Джонсоне

Кадыров заявил, что Джонсон уходит с поста с кучей денег, заработанных на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Так его отставку прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, больше Джонсону на этом посту нечего ловить. «Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям», — подчеркнул глава республики.

Финансовая помощь Британии направляется на счета Киева, где десятую часть из них направляют на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а остальную часть украинские власти распиливают и выводят на счета подставных фирм, уточнил Кадыров.

Ранее политолог Олег Барабанов заявил, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлечет за собой сокращение расходов на помощь Украине. По его словам, пока политик будет временно исполнять обязанности главы правительства, за всеми его действиями будут тщательно следить, а служебные траты — оспаривать.

7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьера Британии. Он был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Во время обращения к нации политик поблагодарил кабмин, назвав одним из ключевых достижений своего правительства лидирующую роль в противостоянии «агрессии Путина на Украине».