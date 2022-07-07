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В КБР впервые за 38 лет отремонтируют школу благодаря госпрограмме

Правительство Кабардино-Балкарии: в селении Аушигер к 2023 году отремонтируют школу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В селении Аушигер Черекского района Кабардино-Балкарской Республики впервые за 38 лет отремонтируют школу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

К началу нового учебного года планируется отремонтировать один из блоков, ремонт второго блока завершится в августе 2023 года. Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря государственной программе.

«В рамках госпрограммы "Развитие образования в Кабардино-Балкарии" в селении Аушигер Черекского района продолжается капитальный ремонт школы 1984 года постройки. Трехэтажное здание капитально не ремонтировали с момента строительства», — рассказали в ведомстве.

В школе уже начались работы по замене кровли и оконных блоков. Также специалисты меняют внутреннюю отделку стен и инженерные коммуникации. В правительстве отметили, что учебное заведение оснастят современным оборудованием и новой мебелью.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии к концу 2022 года также проведут капитальный ремонт 13 мостов. В настоящее время ремонтируют пять сооружений в Чегемском районе, а также обновляют мосты через реки Куркужин и Мокрая Золка Баксанском и Зольском районах.

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Валентина Процкова
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