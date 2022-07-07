Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши

Песков переадресовал военным вопрос о начале военных действий со стороны Польши

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши. Об этом сообщает ТАСС.

«Это должны оценивать наши военные коллеги», — ответил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге. Кроме того, он обвинил власти западных держав в намерении применить эти войска против России и Белоруссии «по необходимости».

Вместе с тем Косыгин назвал польское руководство «последователями Аллена Даллеса», которые «ищут способ свергнуть неугодный им белорусский режим». При этом он добавил, что Минск сможет дать адекватный ответ на «готовящиеся провокации».