Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о начале военных действий со стороны Польши

Песков переадресовал военным вопрос о начале военных действий со стороны Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши. Об этом сообщает ТАСС.

«Это должны оценивать наши военные коллеги», — ответил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге. Кроме того, он обвинил власти западных держав в намерении применить эти войска против России и Белоруссии «по необходимости».

Вместе с тем Косыгин назвал польское руководство «последователями Аллена Даллеса», которые «ищут способ свергнуть неугодный им белорусский режим». При этом он добавил, что Минск сможет дать адекватный ответ на «готовящиеся провокации».

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
Скандальный отель у Кремля переименовали
Переход российской спортсменки в европейский клуб посчитали отвратительным
Столкнувшийся с птицей российский самолет три часа кружил в небе перед посадкой
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Военкор рассказал об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском
100-летняя женщина отпраздновала юбилей и поделилась секретом долголетия
В Кремле рассказали о судьбе проекта «Сахалин-1»
Представившийся блогером бомж изнасиловал российского школьника в лесу
В России будут строить многоэтажки из дерева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.