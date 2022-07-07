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В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным

Песков заявил, что сроки проведения прямой линии с президентом Путиным пока не определены
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сроки проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определены. Об этом, отвечая на вопрос о ежегодном мероприятии с участием главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Будем все-таки с учетом в первую очередь мнения самого президента [определять]. Я тоже не исключаю, что как-то это уже уйдет или на осень, [или на другое время]. В общем, будем смотреть», — ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявлял, что прямая линия с Путиным в июне не состоится, но не назвал причину, отметив, что «это очень сложное, объемное мероприятие». Представитель Кремля тогда пояснял, что сроки проведения прямой линии еще не определены, но подготовка ведется.

В мае пресс-секретарь Путина сообщал, что в 2022 году прямая линия с главой государства состоится. Он не стал связывать даты проведения прямой линии и послания Путина Федеральному Собранию.

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Анастасия Шейкина
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