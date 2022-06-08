Кремль ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным

Песков: Кремль не будет проводить прямую линию с Путиным в июне, это объемное мероприятие

В июне прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о сроках проведения мероприятия с участием главы государства, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что сроки проведения прямой линии еще не определены, но подготовка ведется. «Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце. <...> Это очень сложное, объемное мероприятие», — сказал Песков.

В завершающую стадию подготовка прямой линии с Путиным вступит только тогда, когда будут определены сроки, уточнил представитель Кремля.

2 июня Песков сообщал, что прямая линия с российским президентом пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В мае представитель Кремля призвал не связывать даты проведения прямой линии и послания Путина Федеральному Собранию.