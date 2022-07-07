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Терапевт предупредил об опасности приема анальгетиков и мочегонных в жару

Терапевт Азизхон Аскаров предупредил, что прием анальгетиков в жару сгущает кровь

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В жару прием некоторых жизненно важных лекарств может представлять потенциальную опасность для здоровья, предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

По словам медика, в жару может быть опасен прием анальгетиков, нестероидных противовоспалительных средств, гормонов и препаратов для похудения, потому что они сгущают кровь, а также могут вызвать боли в животе, перепады давления и нарушения в работе сердца.

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Также негативно сказаться на здоровье может прием мочегонных и усиливающих диурез препаратов для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Аскаров заявил, что эта категория лекарств может спровоцировать сильное обезвоживание организма в жаркое время года.

Кроме того, специалист посоветовал быть аккуратнее с ингаляторами для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких — побочным эффектом использования этих средств может стать учащенное сердцебиение, повышенное давление, головокружение и головные боли.

Ранее врач-кардиолог Ярослав Ашихмин поделился советами, которые помогут не получить тепловой удар. По его словам, человеку необходимо выпивать минимум по пол-литра воды каждые полчаса пребывания на жаре, носить свободную одежду и сократить количество физической активности.

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Наталья Обрядина
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