Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе «Ласточка» сбила троих человек

Скоростной поезд «Ласточка» сбил троих человек в Новом Доскино, погиб ребенок

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В нижегородском поселке Новое Доскино скоростной поезд «Ласточка» сбил троих человек. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, в результате на месте случившегося погиб ребенок, еще два человека пострадали — их доставили в больницу российского региона. Предварительно, люди переходили железнодорожные пути и не заметили «Ласточку», поезд не успел затормозить.

«Ласточка» — скоростной электропоезд, который развивает скорость до 160 километров в час. Он связывает Москву и Санкт-Петербург с крупными городами, также курсирует на юге страны. Такой электропоезд не самый быстрый в России. «Сапсан», возящий пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, способен разгоняться до 250 километров в час.

В январе «Сапсан» в Тверской области сбил россиянку, которая переходила железнодорожные пути. Женщина скончалась на месте. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Москву.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Эксперт рассказал об опасных последствиях плоскостопия
Казахстанский сухогруз под российским флагом покинул турецкий порт
Самую высокую статую Христа установят в Армении
Планы Казахстана поставлять нефть в обход России объяснили
Минобороны усмотрело в крови пленных бойцов ВСУ следы участия в биоэкспериментах
В российском регионе «Ласточка» сбила троих человек
Кэти Перри обвинили в лицемерии из-за твитов о запрете абортов в США
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.