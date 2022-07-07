В российском регионе «Ласточка» сбила троих человек

Скоростной поезд «Ласточка» сбил троих человек в Новом Доскино, погиб ребенок

В нижегородском поселке Новое Доскино скоростной поезд «Ласточка» сбил троих человек. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, в результате на месте случившегося погиб ребенок, еще два человека пострадали — их доставили в больницу российского региона. Предварительно, люди переходили железнодорожные пути и не заметили «Ласточку», поезд не успел затормозить.

«Ласточка» — скоростной электропоезд, который развивает скорость до 160 километров в час. Он связывает Москву и Санкт-Петербург с крупными городами, также курсирует на юге страны. Такой электропоезд не самый быстрый в России. «Сапсан», возящий пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, способен разгоняться до 250 километров в час.

В январе «Сапсан» в Тверской области сбил россиянку, которая переходила железнодорожные пути. Женщина скончалась на месте. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Москву.