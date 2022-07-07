Ветеран сборной СССР назвал свой потолок зарплат для игроков РПЛ

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что зарплаты в РПЛ не должны превышать 10 тысяч долларов

Бывший футболист ЦСКА и ветеран сборной СССР по футболу Владимир Пономарев раскритиковал ситуацию с зарплатами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

82-летний эксперт обратил внимание, что отсутствие профессионального статуса и высоких зарплат не мешало советским футболистам достигать успехов на международном уровне. Он пришел к выводу, что отечественный футбол пошел по пагубному пути профессиональных лиг, что нарушило мотивацию игроков.

«Никакой игры не получается только из-за того, что все думают о больших деньгах. Раньше у всех были одинаковые зарплаты, а сейчас деньги развратили всех к чертовой матери», — подытожил он. Пономарев добавил, что в РПЛ необходимо устанавливать ограничения на максимальные зарплаты. По его мнению, потолком может служить сумма в 10 тысяч доларов в месяц.

Пономарев выступал на позиции защитника. Он привлекался к играм за советскую сборную в 1960-х. Вместе с командой он занял четвертое место на чемпионате мира-1966.