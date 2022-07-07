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Потоп в метро после сильнейшего ливня в Москве сняли на видео

Некоторые станции Московского метро затопило после сильнейшего ливня

В Москве после сильнейшего ливня затопило некоторые станции метро. Очевидцы сняли потоп на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

На кадрах виден небольшой слой воды около турникетов на входе в станцию метро. Мимо прямо по затопленному помещению проходят горожане.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о пострадавших из-за непогоды в Москве. Уточняется, что один из пострадавших получил травмы после падения дерева на Малой Тульской.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы в июле неоднородную погоду. В ближайшие дни, по его словам, в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, сильный ветер и грозы.

Никита Абрамов
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