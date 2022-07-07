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В Кремле рассказали о судьбе проекта «Сахалин-1»

Песков о национализации «Сахалин-1»: по каждому случаю принимаются отдельные решения
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress

Россия руководствуется исключительно своими интересами, по каждому случаю принимаются отдельные решения, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о судьбе проекта «Сахалин-1», передает РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что «Сахалин-1» скоро собираются перевести в юрисдикцию России, как ранее было сделано с проектом «Сахалин-2».

«Поскольку многие партнеры по этим проектам теперь стали недружественными партнерами и занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, мы не можем не учитывать эти факторы. Поэтому еще раз повторяю, общий тенденции нет, есть разовые решения», — пояснил Песков.

Комментируя информацию о том, что объем добычи нефти на проекте «Сахалин-1» из-за санкционных ограничений упал в 22 раза, он подчеркнул, что все кризисные проявления не остаются без внимания. Песков добавил, что при необходимости регион может получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.

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Платон Щукин
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