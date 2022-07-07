Онколог Карасев предупредил россиян о настораживающих симптомах рака

Онколог Карасев посоветовал провериться на рак при ноющих болях и изменении цвета кожи

Существует ряд настораживающих симптомов, при обнаружении которых стоит незамедлительно провериться у врача, заявил онколог Иван Карасев. О них он рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

Самым тревожным сигналом организма о проблемах со здоровьем является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Медик посоветовал насторожиться при неприятных ощущения при глотании, ночных болях в желудке, болях в желудке через пару часов после приема пищи, так как они могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта.

Также о возможном развитии рака может свидетельствовать изменение цвета кожи, предупредил Карасев. В частности, по его словам, землистый цвет лица часто появляется при проблемах с железом на фоне злокачественного новообразования в кишечнике, а желтушный оттенок эпидермис может приобрести при опухоли головки поджелудочной железы.

Пройти обследование стоит и при наличии таких симптомов, как беспричинно повышенная температура тела, которая не снижается дольше недели, странные новообразования на теле, а также беспричинное похудение. «Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то, возможно, это симптом паранеопластического синдрома. По-простому это проявление онкологического заболевания. Особенно пристально надо следить за потерей веса больше пяти-семи килограммов за месяц», — подытожил Карасев.

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