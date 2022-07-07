Раскрыты новые детали ликвидации главаря ОУН

ФСБ раскрыла новые детали ликвидации главаря ОУН Евгения Коновальца с помощью бомбы

В рассекреченных УФСБ по Приморскому краю документах о деятельности антисоветской «Украинской национальной колонии» (УНК) обнаружили новые детали ликвидации основателя и главаря «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Евгения Коновальца. Его уничтожили с помощью бомбы, замаскированной под коробку конфет, пишет РИА Новости.

В числе рассекреченных документов оказались фотокопии журнала «Дальний Восток», который издавала УНК. В 1938 году журнал со ссылкой на «коммюнике Украинской националистической пресс-службы» сообщил о ликвидации Коновальца и привел подробности того дня.

С 1933 года Коновалец и ОУН начали сотрудничать со спецслужбами нацистской Германии. Тогда же они перешли к террору против советских дипломатов. В тогда еще польском Львове они убили сотрудника советского консульства Андрея Майлова. После этого председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский поручил разработать план по пресечению террористической деятельности ОУН.

В последующей операции принял участие сотрудник внешней разведки Павел Судоплатов, который в 1935 году внедрился в ОУН под прикрытием участника украинского антисоветского подполья. Благодаря Василю Лебедю, который был агентом советских спецслужб и эмиссаром Коновальца в СССР, Судоплатов познакомился с главарем ОУН и стал его связным. В 1937-1938 годах ОУН при поддержке нацистской Германии наращивало боевые возможности для войны с СССР. В 1938 году советское руководство приняло решение ликвидировать главаря ОУН.

Коновальца решили уничтожить с помощью бомбы, замаскированной под коробку конфет. Взрывное устройство было безопасным в вертикальном положении. Бомба срабатывала через некоторое время после приведения устройства в горизонтальное положение. 23 мая 1938 года Судоплатов передал конфеты Коновальцу на встрече в кафе «Атланта» в Роттердаме. Вскоре в западных газетах появились сообщения об убийстве Коновальца. Его ликвидация привела к расколу ОУН.

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