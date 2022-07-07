Крупнейший нефтетрейдер решил выйти из российского проекта «Восток ойл»

The Guardian: крупнейший нефтетрейдер Vitol выходит из российского проекта «Восток ойл»

Крупнейший нефтяной трейдер Vitol заявил о решении выйти из российского проекта «Восток ойл». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Vitol продает свою долю и находится в процессе урегулирования юридических вопросов. Компания сократила объемы отгрузки нефти и нефтепродуктов из России примерно на 80 процентов с января 2022 года и продолжит этот процесс.

Кроме того, о намерении выйти из «Восток ойл» заявил сингапурский трейдерTrafigura. В 2020 году он приобрел у «Роснефти» 10 процентов в проекте за 7 миллиардов евро, консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime в октябре того же года было продано 5 процентов акций в российском проекте.

В апреле сообщалось, что Vitol Group планирует до конца года прекратить торговлю российской нефтью. Согласно заявлению базирующейся в Женеве фирмы, уже во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств значительно сократятся и обрабатываемые Vitol объемы нефти из России.