В ВСУ пожаловались на отсутствие боевого опыта у 90 процентов личного состава

Солдаты ВСУ в видеообращении пожаловались на командование и отсутствие поддержки

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на некомпетентность командования и отсутствие какой-либо поддержки. Видеообращение военнослужащих опубликовано в Telegram-канале «Военное дело».

Бойцы 196-го батальона 124-й бригады ВСУ составили список претензий, в который, в частности, вошли жалобы на то, что у 90 процентов личного состава батальона отсутствуют боевой опыт и навыки ведения боя. При этом командование не сообщило бойцам о поставленных задачах.

Кроме того, обучение бойцов практически не проводилось. По словам солдата, который озвучивал перечень жалоб, на полигоне каждому из них дали выстрелить по 20 патронов, а также объяснили, как собирать и разбирать автомат.

Ранее солдат ВСУ пригрозил расправой украинским депутатам и членам их семей из-за растраты средств, предназначающихся для бойцов на линии боевых действий. По его словам, военная помощь от европейских стран и добровольческих организаций попросту не доходит до военных.

В июне сдавшиеся в Херсоне срочники Вооруженных сил Украины пожаловались на плохую военную подготовку и старое вооружение. По словам военнослужащих, их колонна из около 150 человек, которая располагалась в Малых Копанях, была уничтожена в первый день после начала специальной военной операции.