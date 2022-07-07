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Путин порассуждал о скоротечности жизни

Президент Путин о скоротечности жизни: нам кажется, что она бесконечна, но это не так
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин порассуждал о скоротечности жизни, отметив, что она кажется бесконечной, однако это на самом деле не так. Слова главы государства приводит Telegram-канал «Пул №3».

«И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, все интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни. А самое главное удовольствие — в самореализации. А самореализация невозможна без служения людям, Отечеству», — сказал президент.

По его словам, служение может быть разным, однако если каждый в своей сфере будет добиваться успехов, то из этого будет состоять успех страны в целом.

Ранее Владимир Путин порассуждал об уехавших IT-специалистах и заметил, что «там хорошо, а дома лучше». По его словам, на данный момент в Россию вернулись уже многие специалисты.

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Никита Абрамов
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