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Россиянам дали совет насчет передачи биометрических данных

Эксперт Zecurion Ульянов: не стоит передавать биометрию, если она не дает преимуществ

Фото: Claudia Black / Unsplash

Биометрические данные могут быть использованы мошенниками, потому их передача организациям не рекомендуется, если это не дает значимых преимуществ в пользовании различными сервисами, считает специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Свой совет россиянам он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Биометрические данные могут быть любыми: это и изображение человека, и отпечатки пальцев, как те, что мы используем для разблокировки телефона, и рисунки радужной оболочки, и запись голоса, — объяснил Ульянов. — Но пока использование этих данных достаточно ограничены, они могут пригодиться, например, для получения услуг в банках».

Ранее комитет Госдумы по информационной политике на заседании поддержал поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных, который предполагает возможность передачи таких сведений в единую биометрическую систему без получения на это согласия. При этом отмечается, что гражданин будет уведомлен о проводимой операции.

С передачей биометрических данных любой организации риски для пользователя, как считает Ульянов, возрастают. Именно соображения безопасности при сборе, передаче и хранении подобной информации вызывают опасения специалистов.

«Если данные вашей пластиковой карточки скомпрометированы, карту можно просто перевыпустить. В случае с биометрическими данными сделать это, естественно, невозможно. Пока данная информация не используется широко как раз из-за скептического отношения пользователей, но с развитием этой технологии вырастут и доступные сценарии для мошенников», — предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минцифры захотело ужесточить ответственность за нарушения работы с биометрическими данными.

Ведомство предлагало дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.

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Наталия Белова
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