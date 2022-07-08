Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после посадки и попал на видео

Пассажиры British Airways стали очевидцами возгорания двигателя перед вылетом в аэропорту

Пассажиров самолета британской авиакомпании British Airways экстренно эвакуировали из-за возгорания двигателя после посадки лайнера в аэропорту. Инцидент попал на видео, его опубликовал Express.

В среду, 6 июля, у самолета, который прилетел из Лондона в аэропорт Копенгагена, внезапно загорелся один из двигателей. По словам очевидцев, огонь быстро перекинулся на шасси лайнера и сразу же повалил густой черный дым.

«Именно тогда пожарные машины и машины скорой помощи окружили самолет и стали обливать его водой. Они тушили колесо около 20 минут, и оно все еще продолжало гореть», — описал происходящее один из туристов.

Отмечалось, что все пассажиры рейса и экипаж смогли благополучно покинуть борт. Тем не менее им пришлось ждать еще два часа, пока пожарные не удостоверились в полной безопасности воздушного судна.

Ранее, в июне, россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу из-за проблем в авиаотрасли. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что во время пандемии коронавируса многие сотрудники европейских авиакомпаний и аэропортов были уволены, из-за чего на данный момент наблюдается значительная нехватка кадров. Проблемы возникли в авиагаванях Мадрида, Барселоны, Брюсселя, Берлина, Парижа, Дублина и Лондона.

Что делать?
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Власти Японии сообщили о состоянии Синдзо Абэ после госпитализации
Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США фотографироваться с ним
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет летом
Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»
Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после посадки и попал на видео
Украина обратилась к Канаде из-за турбин для «Северного потока»
Выявлен новый фактор для регенерации конечностей
Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере
Момент аварии на МКАД с участием девяти автомобилей попал на видео
Пару россиян задержали за попытку сжечь в подвале женщину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.