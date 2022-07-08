Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после посадки и попал на видео

Пассажиры British Airways стали очевидцами возгорания двигателя перед вылетом в аэропорту

Пассажиров самолета британской авиакомпании British Airways экстренно эвакуировали из-за возгорания двигателя после посадки лайнера в аэропорту. Инцидент попал на видео, его опубликовал Express.

В среду, 6 июля, у самолета, который прилетел из Лондона в аэропорт Копенгагена, внезапно загорелся один из двигателей. По словам очевидцев, огонь быстро перекинулся на шасси лайнера и сразу же повалил густой черный дым.

«Именно тогда пожарные машины и машины скорой помощи окружили самолет и стали обливать его водой. Они тушили колесо около 20 минут, и оно все еще продолжало гореть», — описал происходящее один из туристов.

Отмечалось, что все пассажиры рейса и экипаж смогли благополучно покинуть борт. Тем не менее им пришлось ждать еще два часа, пока пожарные не удостоверились в полной безопасности воздушного судна.

Ранее, в июне, россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу из-за проблем в авиаотрасли. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что во время пандемии коронавируса многие сотрудники европейских авиакомпаний и аэропортов были уволены, из-за чего на данный момент наблюдается значительная нехватка кадров. Проблемы возникли в авиагаванях Мадрида, Барселоны, Брюсселя, Берлина, Парижа, Дублина и Лондона.