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Сотруднику Burger King пожертвовали миллионы рублей после обидного подарка

LADbible: на GoFundMe собрали 370 тысяч долларов для сотрудника Burger King из США

Фото: Jorge Silva / Reuters

В США сотруднику Burger King, который после 27 лет работы получил от работодателя только сувениры, пожертвовали более 370 тысяч долларов (23,3 миллиона рублей). Об этом сообщает LADbible.

54-летний Кевин Форд получил пакет с сувенирами от компании HMS Host, через которую сеть Burger King нанимает сотрудников. В нем была фирменная кружка Starbucks, пакетик конфет Reese's, билет в кино и шариковые ручки. Форд опубликовал в интернете видео, в котором распаковывает подарки и говорит, что благодарен за них.

Ролик возмутил пользователей сети, которые сочли недостаточным такое вознаграждение за многолетнюю работу. После этого дочери Форда, которых также поразил обидный подарок, открыли сбор средств для отца на краудфандинговой платформе GoFundMe. Одним из жертвователей стал американский актер Дэвид Спейд, который отправил мужчине 5000 долларов (более 279 тысяч рублей).

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Мужчина признался, что еще не знает, как потратит свалившиеся на него деньги. Пока он собирается повидаться с внуками и сделать вклады в накопления на их колледж.

Представители Burger King, к которым LADbible обратилась за комментарием, заявили, что подарок Форду был преподнесен его коллегами в честь признания неких «краткосрочных заслуг на работе», а сама компания проводит «мощную компанию поощрения сотрудников, которая включает в себя денежные вознаграждения и премии за многолетнюю работу».

В июле 2021 года сообщалось, что один из ресторанов Burger King в американском штате Небраска лишился всех сотрудников из-за неприемлемых условий труда. Работники оставили посетителям записку с извинениями.

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