Жители одного региона пожаловались на невозможность отправиться на юг страны

TourDom.ru: билетов на поезд Череповец — Адлер практически нет в наличии

Жители Череповца пожаловались на нехватку поездов, следующих в южные регионы страны. На проблему региона обратили внимание специалисты TourDom.ru.

Отмечалось, что поезд Череповец — Адлер стал отправляться нерегулярно. Кроме того, купить дешевый билет на июль практически невозможно: плацкарта в наличии нет, а место на верхней полке обойдется минимум в десять тысяч рублей. Эксперты добавили, что добраться до Сочи можно прямыми рейсами «Северстали», однако самый доступный авиабилет обойдется в не менее чем 16 тысяч рублей в одну сторону на человека.

Долететь до Сочи можно и с пересадкой через Шереметьево — в Москве пассажиры пересядут на борт Nordwind. Путь на юг займет около 6,5 часа, стоимость билетов начинается от 12 тысяч рублей.

При этом добраться до Анапы жителям Череповца еще труднее — полеты в регион временно приостановлены, а поезд и вовсе отменили. Единственная возможность — сесть на проходящий состав из Архангельска, при этом на конец июля доступны билеты только на верхних полках: в плацкарте — 5,8 тысячи рублей, в купе — 11,1 тысячи рублей.

«Если прям очень хочется попасть в Анапу из Череповца, то можно попробовать вариант перелета до Адлера, а там уже сесть на "Ласточку", которая "долетит" от Сочи до Анапы за восемь часов. Стоимость билетов на электропоезд начинается от 1847 рублей», — дали совет в TourDom.ru.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край стал самым популярным местом отдыха у россиян в июле. На долю этого региона приходится наибольшее количество бронирований — 28 процентов, или почти каждая третья путевка.

Что делать?



