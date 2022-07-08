В России раскрыли следующую «большую цель» санкций Запада

ЦМАКП: следующая цель санкций против России — организация цепочки корпоративных дефолтов

Следующей «большой целью» санкций против России, вводимых западными государствами, может стать организация цепочки корпоративных дефолтов российских компаний с возможным изъятием собственности. Соответствующие тезисы раскрываются в обзоре «Характеристика экономического развития: до и во время "санкционного кризиса"», подготовленного Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), передают «Ведомости».

Именно этот фактор, полагают специалисты, объясняет намерение США организовать дефолт России по государственному долгу, даже «искусственный», и стремление Москвы его избежать. Экономисты отмечают, что итогом дефолта страны по еврооблигациям может стать снижение рейтинга российских государственных обязательств до «мусорного» уровня.

В таком случае в той же мере упадет и рейтинг корпоративных бумаг либо акции компаний вообще будут исключены из оборота на бирже. В подобной ситуации российские компании лишатся доступа к финрынкам даже дружественных стран, будут блокированы возможности для привлечения инвестиций.

Оценка корпоративного долга не может быть выше странового рейтинга, отметил в разговоре с «Ведомостями» автор исследования, руководитель направления анализа и макропрогнозирования ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. В результате появляется ряд проблем. Помимо сложностей с рефинансированием долгов компаний, может последовать массовая распродажа российских активов со стороны зарубежных инвесторов — по принципу, что «мы не можем держать такие плохие активы в наших портфелях», поясняет специалист. Инвесторы также могут попытаться добиться досрочной выплаты задолженности, а если платежи по ним будут блокироваться, то они постараются изъять средства или зарубежную собственность компаний в счет погашения.

При этом директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов указывает, что прямой связи между рейтингами государства и компаний нет. Он приводит в пример Венесуэлу, где дефолт по госдолгу не повлиял на корпоративный рынок. Риск исключения с международных финансовых рынков существует, но срок этого исключения исторически становится меньше: в страны, где были дефолты, инвесторы возвращались уже через пару лет.

О дефолте России по внешнему долгу в конце июня объявило рейтинговое агентство Moody's. Заявление последовало за аналогичной оценкой Bloomberg, с которой Москва не согласилась. Министерство финансов настаивает, что в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Ведомство отказывается признавать аргументацию о том, что неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц представляет собой дефолт.