Со старческим слабоумием посоветовали бороться танцами

Специалистка по работе мозга Лариса Шелудченко: танцы помогают сохранить здоровье мозга

Эксперт по работе мозга, автор методики развития памяти и внимания SMART&ART Лариса Шелудченко посоветовала бороться со старческим слабоумием при помощи танцев. Связь здоровья мозга и движений под музыку она затронула в беседе с «Лентой.ру».

По словам Шелудченко, исследования показали, что танцы лучше помогают сохранить когнитивные навыки на начальной стадии деменции, чем чтение, разучивание иностранных языков, упражнения для памяти и внимания и другие интеллектуальные нагрузки.

Для мозга лучше выбирать парные танцы или разучивание движений в паре. Такой вид активности улучшает скорость реакции и скорость мышления, а также интенсивнее влияет на интеллект и коммуникативные способности по сравнению с индивидуальными танцевальными номерами

Лариса Шелудченко Эксперт по работе мозга

Во время парного танца стимулируется двигательная и сенсорная зоны мозга, гипоталамус, который связан с долговременной памятью, тренируется область Вернике и лобные доли, которые отвечают за осознанное внимание и сознательную память, объяснила специалистка.

Шелудченко также отметила, что пять-десять минут танцев станут лучшей разминкой во время мозгового штурма или собраний.

«Если во время брейнсторминга выделить время на физическую активность и потанцевать в команде, то результаты мозгового штурма будут более эффективными, поскольку такая активность стимулирует гибкость решений и творческий подход, не говоря уже об улучшении коммуникации внутри команды», — резюмировала она.

Ранее нейрохирург перечислил методы борьбы с деменцией. Самое важное, что можно сделать для сохранения здоровья мозга, по мнению врача, — соблюдать физическую активность.