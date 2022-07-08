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В Москве произошло второе за день массовое ДТП

В Москве на шоссе Энтузиастов столкнулись шесть автомобилей, один из них перевернулся

Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В Москве произошла вторая за день массовая авария — на шоссе Энтузиастов перед пересечением с Электродным проездом. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

По данным департамента, на дороге столкнулись шесть автомобилей, один из них перевернулся. Из-за аварии движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.

На месте ДТП работают оперативные службы города, задерживаются трамваи.

В пятницу, 8 июля, на внешней стороне 38-го километра МКАД столкнулись девять автомобилей. Причиной аварии, предварительно, стал отрыв колеса у автомобиля Lada, который двигался по крайней правой полосе. Никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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