Эмили Ратаковски снялась обнаженной у открытого окна

Американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время поездки в Париж

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась без одежды во время поездки во Францию. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных фото знаменитость позировала обнаженной у открытого окна, прикрывая грудь руками. Образ девушки дополняли распущенные волосы, серьги-кольца, а также макияж в нюдовых тонах с очерченными черной подводкой глазами. Также она предстала перед камерой на прогулке, выбрав в качестве наряда массивные кроссовки и облегающее платье длины мини, под которым не оказалось бюстгальтера.

Как отмечает издание Daily Mail, манекенщица отправилась в Париж, чтобы посетить проходящую в городе Неделю моды. Ратаковски заметили на кутюрном показе осенне-зимней коллекции бренда Balenciaga.

Ранее в июле Ратаковски напугала фанатов обнаженным фото с собакой. На выложенной в соцсеть фотографии модель лежала на ковре абсолютно обнаженная и имитировала позу питомца, расположившегося с ней рядом на полу.