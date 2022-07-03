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Эмили Ратаковски напугала фанатов обнаженным фото с собакой

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась обнаженными снимками с собакой

Фото: @emrata

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски напугала фанатов обнаженным фото с собакой. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) модели.

На выложенной в соцсеть фотографии модель лежит на ковре абсолютно обнаженная. 31-летняя звезда имитирует позу собаки, которая лежит с ней рядом на полу. Модель, как и питомец, делает вид, что поджимает лапы.

Однако не все фанаты оценили фотографию. Некоторые из них пожаловались на излишнюю наготу модели, другие обвинили ее в странном и пугающем поведении. «Это одновременно страшная и прекрасная фотография», «Какова цель этой фотосессии?», «Нет никакой нужды позировать голой», — писали комментаторы.

Ранее Ратаковски удивила поклонников отсутствием груди на пляжных фотографиях, сделанных папарацци. Фотографы запечатлели 31-летнюю знаменитость во время отдыха на побережье Порто-Эрколе в Италии в компании друзей и мужа Себастьяна Беар-Маккларда. Манекенщица была одета в черное бикини собственного бренда Inamorata Woman, а ее образ дополняли прямоугольные солнцезащитные очки.

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Варвара Кошечкина
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