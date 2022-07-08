Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Озвучен механизм формирования эпилепсии

Molecular Neurobiology: механизм формирования эпилепсии вызван белком TMEM184B

Фото: Shutterstock

Команда ученых из Аризонского университета озвучила механизм формирования эпилепсии. Выводы исследования описаны в журнале Molecular Neurobiology.

В ходе работы специалисты проанализировали ген мышей, отвечающий за формирование связей между мышцами и двигательными нейронами. Там содержится белок TMEM184B, контролирующий возбудимость нейронов. При его отсутствии нейроны повреждаются и возбуждаются чаще, чем следует.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Эксперименты на плодовых мушках, имеющих схожие гены с людьми, показали, что они тоже содержат подобный TMEM184B белок, называющийся Tmep. Согласно данным исследования, Tmep способен изменять связи в ионных каналах, регулирующих кальций в клетке и возбуждение нейронов. Отсутствие этого белка в организме мушек так же приводит к острому возбуждению. В будущих испытаниях специалисты хотят секвенировать TMEM184B для изучения конкретных мутаций, вызывающих эпилепсию.

В ноябре 2022 года американские медики рассказали о маркерах, предвещающих наступление эпилепсии. Они считают, что длительный мониторинг с помощью наручных сенсоров позволяет выявить у людей с эпилепсией паттерны, предсказывающие приступ за 30 минут до его возникновения.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Перечислены ошибки допустивших убийство Абэ телохранителей
Российские власти подключились к суду против IKEA
В Совфеде отреагировали на новые санкции Канады против России
В США рассказали о стратегии в случае нападения Китая
Россиянам стали доступны анонимные звонки
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Захарова заявила о провале плана стран G7 по бойкоту России на саммите G20
Турция попросила Украину вернуть два самолета
На Украине арестовали активы украинских компаний из-за связи с Россией
Фитнес-тренер назвал приводящую к раннему старению ошибку при занятиях спортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.