Озвучен механизм формирования эпилепсии

Molecular Neurobiology: механизм формирования эпилепсии вызван белком TMEM184B

Команда ученых из Аризонского университета озвучила механизм формирования эпилепсии. Выводы исследования описаны в журнале Molecular Neurobiology.

В ходе работы специалисты проанализировали ген мышей, отвечающий за формирование связей между мышцами и двигательными нейронами. Там содержится белок TMEM184B, контролирующий возбудимость нейронов. При его отсутствии нейроны повреждаются и возбуждаются чаще, чем следует.

Эксперименты на плодовых мушках, имеющих схожие гены с людьми, показали, что они тоже содержат подобный TMEM184B белок, называющийся Tmep. Согласно данным исследования, Tmep способен изменять связи в ионных каналах, регулирующих кальций в клетке и возбуждение нейронов. Отсутствие этого белка в организме мушек так же приводит к острому возбуждению. В будущих испытаниях специалисты хотят секвенировать TMEM184B для изучения конкретных мутаций, вызывающих эпилепсию.

В ноябре 2022 года американские медики рассказали о маркерах, предвещающих наступление эпилепсии. Они считают, что длительный мониторинг с помощью наручных сенсоров позволяет выявить у людей с эпилепсией паттерны, предсказывающие приступ за 30 минут до его возникновения.