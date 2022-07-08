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Бундестаг обвинили в провальной энергетической политике

Депутат Клаус Эрнст пожаловался, что бундестаг может развалить Германию назло Путину

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Бундестаг виноват в провальной энергетической политике. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью Die Welt.

Депутат пожаловался на то, что Германия проводит политику под девизом «Ударим себя по лицу назло Путину». По его словам, антироссийские санкции только вредят экономике ФРГ и могут развалить страну.

При этом, как заметил Эрнст, Россия только выигрывает от высоких цен на топливо. Он объяснил это тем, что Москве «все равно», по каким трубопроводам идет энергия.

Парламентарий предупредил о 20-процентном снижении ВВП в стране в случае отказа от российских энергоносителей. Подобный сценарий Эрнст назвал «абсолютной катастрофой».

Ранее политик призвал к началу переговоров по запуску «Северного потока-2» (СП-2) на ограниченный период времени, чтобы обеспечить Германию газом. В ответ на это российская сторона заявила, что немецкие власти не могут принимать подобные решения, не совещаясь с Москвой.

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Анастасия Заикина
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