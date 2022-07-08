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Минобороны показало видео удара по поставленным ВСУ Лондоном установкам Harpoon

Минобороны показало видео удара с моря по переданным ВСУ Лондоном установкам ракет Harpoon

Министерство обороны опубликовало кадры удара ракетами морского базирования по переданным Вооруженным силам Украины Лондоном установкам противокорабельных ракет Harpoon. Видео было показано во время ежедневного брифинга Минобороны.

На кадрах демонстрируется пуск не названных представителем Минобороны генералом-лейтенантом Игорем Конашенковым ракет.

Ранее сообщалось, что цели были поражены в районе населенного пункта Лиман Одесской области. Также военное ведомство заявляло об уничтожении поставленных Украине США двух пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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