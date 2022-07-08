Глава ВГА Харьковской области утвердил новый герб региона

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новый герб региона с двуглавым орлом

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новую символику региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новым гербом области стал золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. «Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — рассказали там. Жезл с двумя змеями символизирует примирение и неприкосновенность. Отмечается, что именно кадуцей и рог изобилия были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца XVIII века.

Новый флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Он символизирует историческую связь региона с казачьими традициями Слобожанского края и России.

Временная гражданская администрация в Харьковской области была создана 6 июля. Внутри области также будут сформированы четыре районные временные гражданские администрации: Купянская, Изюмская, Волчанская и Харьковская.