Из-за дефицита энергоресурсов в Германии ограничили подачу горячей воды

В Германии из-за дефицита энергоресурсов ограничили подачу горячей воды и снизили яркость уличного освещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Financial Times.

Кроме изменения подачи воды и уличного освещения, в стране закроют некоторые бассейны. Германия оказалась в условиях худшего энергетического кризиса. «Ситуация более чем драматичная», — заявил глава Федерации немецких жилищных предприятий Аксель Гедашко. Эксперты спрогнозировали, что положение может ухудшиться.

Местная компания в сфере жилой недвижимости Vonovia SE решила уменьшить температуру систем газового отопления в своих домах. Температуру будут снижать до 17 градусов с 23:00 до 6:00. По предположениям, мера поможет сэкономить до 8 процентов отопления.

Ранее из-за сильного роста цен на газ и электричество решили сокращать подачу горячей воды в 600 квартирах в городе Диппольдисвальде в Саксонии. Горячую воду стали подавать с 4 до 8 часов утра, с 11 до 13 часов и с 17 до 21 часа.