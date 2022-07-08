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Женщина нашла способ отомстить ленивому мужу

New York Post: женщина решила отомстить ленивому мужу и перестала убираться

Кадр: @mrsmessytiktok

Пользовательница TikTok под ником @MrsMessy, ведущая блог об уборке, нашла способ отомстить ленивому мужу, который отказывается делать домашние дела. На видео обратили внимание в New York Post.

Женщина рассказала, что устала в одиночку наводить порядок, стирать вещи, гладить и платить по счетам, и решила ради эксперимента перестать убираться на месяц. Так она хотела продемонстрировать мужу, что он не принимает участия в ведении быта.

В итоге дом быстро превратился в свалку: комнаты были завалены грязным бельем, везде царил беспорядок, а на кухне красовалась груда грязной посуды. Мужчина быстро заметил неладное и обвинил супругу в том, что она обленилась и ничего не делает. Затем он стал собирать в мусорный пакет моющие средства, потому что, как он посчитал, они больше не пригодятся его жене.

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В конце концов супруг женщины не выдержал испытания грязью и на три недели уехал к маме. Женщина призналась, что рада его отъезду и наслаждается тишиной и спокойствием.

Комментаторы посоветовали автору видео развестись с мужем и назвали его эгоистичным.

Ранее сообщалось, что женщина поменяла пароль Wi-Fi, чтобы отомстить мужу-бездельнику, который не желал работать и лишь валялся на диване. «Он разозлился и закричал, что я лишаю его права пользоваться интернетом, но я сказала, что интернет — это привилегия, а не право», — объяснила она.

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Евгения Черкасова
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