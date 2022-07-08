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В ЛНР предсказали постепенное дистанцирование Лондона от украинского кризиса

Посол ЛНР Мирошник заявил, что уход Джонсона отдалит Лондон от украинского кризиса

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что уход британского премьер-министра Бориса Джонсона может спровоцировать постепенное дистанцирование Лондона от украинского кризиса. Его цитирует ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Решение политика связано с политическим кризисом и волной отставок членов британского правительства. Джонсон также заявил, что покидает пост лидера британской Консервативной партии.

Отставка премьер-министра, всячески поддерживавшего Киев, резко не изменит стратегию Великобритании в отношении Украины, в среднесрочной перспективе приведет к отдалению Лондона от украинского кризиса, предсказывает Мирошник.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что отставка Джонсона может оказать влияние на ситуацию с поставками британских вооружений Киеву.

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Алевтина Запольская
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