В ЛНР предсказали постепенное дистанцирование Лондона от украинского кризиса
Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что уход британского премьер-министра Бориса Джонсона может спровоцировать постепенное дистанцирование Лондона от украинского кризиса. Его цитирует ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Решение политика связано с политическим кризисом и волной отставок членов британского правительства. Джонсон также заявил, что покидает пост лидера британской Консервативной партии.
Отставка премьер-министра, всячески поддерживавшего Киев, резко не изменит стратегию Великобритании в отношении Украины, в среднесрочной перспективе приведет к отдалению Лондона от украинского кризиса, предсказывает Мирошник.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что отставка Джонсона может оказать влияние на ситуацию с поставками британских вооружений Киеву.