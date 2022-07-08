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В ДНР оценили возможное влияние отставки Джонсона на поставки оружия Украине

Глава ДНР Пушилин: отставка Джонсона может повлиять на поставки британского оружия Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил возможное влияние отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании на помощь страны Украине. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Пушилина, отставка Джонсона может оказать влияние на ситуацию с поставками британских вооружений Киеву.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем уходе с должности премьер-министра Соединенного Королевства. Он также заявил, что покидает пост лидера британской Консервативной партии.

Комментируя отставку Бориса Джонсона, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что политика Лондона в отношении Киева не изменится в связи с текущими событиями. При этом глава республики отметил, что украинцы «с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии».

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Алевтина Запольская
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