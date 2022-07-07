Зеленский сообщил о грустящих из-за отставки Джонсона украинцах

Президент Зеленский сообщил, что украинцы грустят из-за отставки Бориса Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все украинцы грустят из-за новости об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцы «с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии». Зеленский также поблагодарил Джонсона «за решительную и бескомпромиссную помощь» Киеву и «лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене».

Ранее украинский лидер выразил уверенность, что после отставки британского премьера политика Соединенного Королевства в отношении республики не изменится. При этом глава государства подчеркнул, что считает Джонсона «настоящим другом Украины».

7 июля Борис Джонсон объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он также заявил, что покидает пост лидера британской Консервативной партии.