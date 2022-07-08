Представители оборонных ведомств США и Британии обсудили спецоперацию на Украине

Представители оборонных ведомств США и Британии Милли и Радакин обсудили спецоперацию РФ

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин обсудили спецоперацию России на Украине. Об этом сообщил официальный представитель американского комитета полковник Дэвид Батлер, передает ТАСС.

Представители оборонных ведомств в ходе телефонного разговора подняли темы, представляющие взаимный интерес для Вашингтона и Лондона, а также обменялись оценками относительно российской военной операции.

«Великобритания и США имеют давнюю историю взаимной поддержки и сотрудничества, это является краеугольным камнем прочного альянса и особых отношений», — отметил Батлер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не изменит позицию Запада о поддержке Киева. Представитель администрации президента США уточнила, что на прошедшем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде страны альянса «вновь подтвердили, что они продолжат поддерживать Украину».

