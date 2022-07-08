В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

Народный Совет Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает парламент в Telegram.

Отмечается, что правовая норма вступит в силу после опубликования закона «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», принятого 8 июля на заседании осенней сессии 2022 года парламента ДНР.

1 июля стало известно, что в ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс. При этом входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года — с 1 января 2025 года.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.