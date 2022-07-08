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В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный Совет Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает парламент в Telegram.

Отмечается, что правовая норма вступит в силу после опубликования закона «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», принятого 8 июля на заседании осенней сессии 2022 года парламента ДНР.

1 июля стало известно, что в ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс. При этом входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года — с 1 января 2025 года.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

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Алина Гончарова
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