Итальянский социолог Орсини призвал НАТО отойти от границ РФ, чтобы избежать конфликта

Итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире YouTube-канала издания Il Fatto Quotidiano призвал НАТО отойти от границ России, чтобы избежать военного конфликта.

По словам эксперта, альянс не хочет слышать требования российского президента Владимира Путина о гарантиях безопасности и нерасширении на Восток, подобная позиция может привести к трагедиям.

Социолог задался вопросом, с какой целью НАТО расширяется в сторону границ России, если это не приносит прогресса, не дает ни нравственного, ни экономического развития.

«Оно никому не нужно. Это трагичное явление, которое провоцирует войны. Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что альянс в последние годы стал машиной без тормозов, которой, в сущности, никто не управляет», — заявил Орсини.

По его словам, НАТО является саморазмножающейся системой, которая сама себя воспроизводит и организовывает, кроме того, эта система экономически закрытая, поэтому учитывает только те потребности, из которых можно извлечь прибыль.

Орсини подчеркнул, что в силу этих факторов альянс движется в сторону самоуничтожения, его расширение на восток никому не приносит пользы. Он выразил мнение, что Европу будущего требуется реорганизовать. «А Европа будущего, несомненно, должна быть такой, где НАТО отходит от границ России», — резюмировал социолог.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в попытке «закрыть двери» в НАТО. Генсек отметил, что альянс, демонстрируя единство и открытость, выигрывает борьбу за умы и сердца членов международного сообщества.