Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»

Генсек Столтенберг заявил, что президент России Путин пытался «закрыть двери в НАТО»

Президент России Владимир Путин пытался «закрыть двери» в НАТО. С таким обвинением в адрес российского лидера выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам церемонии подписания протоколов о вступлении в НАТО представителями Швеции, Финляндии и стран-членов. Трансляцию выступления доступна на YouTube-канале Der Spiegel.

По словам Столтенберга, приглашая Швецию и Финляндию, НАТО демонстрирует единство стран-членов в ситуации, когда они должны держаться вместе. Он также подчеркнул, что такой шаг демонстрирует открытость дверей НАТО другим государствам. Генсек отметил, что альянс, демонстрируя единство и открытость, выигрывает борьбу за умы и сердца членов международного сообщества.

Он также отметил, что Финляндия, Турция и Швеция пришли к соглашению создать совместную платформу для кооперации своих действий по борьбе с терроризмом, что имеет большую значимость для все трех стран.

С 5 июля Швеция и Финляндия официально получили статус стран, приглашенных в НАТО. По словам Йенса Столтенберга, теперь Хельсинки и Стокгольм смогут участвовать в работе Североатлантического альянса. Столтенберг добавил, что многие союзники заявили о готовности ратифицировать протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО в краткие сроки.