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ВКС России уничтожили баллистические ракеты «Точка-У» в Краматорске

МО РФ доложило об уничтожении двух украинских баллистических ракет «Точка-У» в Краматорске

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили две баллистические ракеты «Точка-У» в городе Краматорске. Об этом доложил журналистам в пятницу, 8 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также удалось уничтожить свыше 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По сведениям Конашенкова, российские военные в селе Маяки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов противника. Кроме того, за сутки были подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи, указали в Минобороны.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Анна Щербакова
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