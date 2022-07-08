Россия наложила вето в СБ ООН на проект резолюции по Сирии

Россия наложила вето в СБ ООН на проект резолюции Норвегии и Ирландии по Сирии

Россия наложила вето в Совета безопасности (СБ) ООН на проект резолюции Норвегии и Ирландии по Сирии о продлении на год действия КПП «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гумпомощи в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект резолюции, подготовленный двумя западными странами, предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода — с 10 июля по 10 января 2023 года. Москва проголосовала против. КНР воздержалась. Остальные члены СБ выступили за принятие проекта.

Согласно принятой год назад резолюции, условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не выполняется.

По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.

В июне The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США обеспокоены действиями России в Сирии из-за якобы проведения российскими вооруженными силами серии операций против возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. По их словам, Россия провела операции в этом месяце, в том числе одну на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны.