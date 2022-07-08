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В российских магазинах начнут продавать только проверенные органические продукты

«Ъ»: Совет Федерации рекомендовал ретейлерам продавать только сертифицированную органику

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Совет Федерации посоветовал Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзу независимых сетей (СНС) продавать только проверенные органические продукты с сертификатами, а в случае отсутствия документа не использовать для их описания термин «органический», пишет «Коммерсантъ» («Ъ»). Если продавцы начнут следовать рекомендации, с полок российских магазинов может исчезнуть импортная органика, на долю которой приходится 80 процентов рынка, отмечают эксперты.

Рекомендация содержится в решении комитета по аграрно-продовольственной политике по итогам заседания, где обсуждалось регулирование рынка органических продуктов. Документ есть в распоряжении «Коммерсанта». Довести эту информацию до магазинов поручили Роскачеству — там указали, что регулярно выявляют несертифицированный товар в ассортименте ретейлеров.

Для использования знака Organic с изображением зеленого листа на упаковке производители обязаны получать сертификат соответствия в аккредитованном органе. Сейчас такие документы выдают восемь организаций в стране. Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко заявил, что иностранные товары, занимающие подавляющую часть рынка, имеют сертификаты других стран, а присвоить им российские фактически невозможно.

По мнению эксперта, своим решением СФ пытается заставить импортеров выполнять требования закона, который создавался для регулирования локального производства. Однако, чтобы попасть в реестр производителей, иностранным компаниям нужны идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Сертифицировать таких поставщиков по российским стандартам «от поля до прилавка» в нынешних условиях также невозможно.

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В связи с этим, считает Мироненко, отсутствие ввоза органических продуктов из-за рубежа негативно ударит по всей категории. Потребители могут вообще отказаться от органики из-за слишком узкого ассортимента, а российские производители пока не могут наполнить весь рынок, отмечает он.

Ранее, в июле, стало известно, что Минпромторг изучит возможность снизить НДС на социально значимые продукты, то есть мясо, молоко, хлеб, чай и так далее, плюс бананы. В министерстве уверены, что эта инициатива Ассоциации компаний розничной торговли «заслуживает внимания».

Синдром отмены: Россия
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Софья Ермакова
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