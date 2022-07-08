15-летний россиянин насмерть отравился газом в подъезде жилого дома

В Зеленогорске 15-летний подросток насмерть отравился газом в подъезде жилого дома

В Зеленогорске Красноярского края 15-летний подросток насмерть отравился газом в подъезде жилого дома. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.

Удалось выяснить, что погибший россиянин пришел в подъезд дома на улице Молодежная вместе с двумя девочками и 21-летним молодым человеком. Компания собиралась распивать там алкоголь.

По данным следователей, подросток отказался от выпивки. Вместо этого мальчик достал принесенный с собой газовый баллон и стал вдыхать пары.

В какой-то момент ему стало плохо, заметившие это друзья вызвали медиков. Прибывшие врачи попытались реанимировать юношу, однако это не принесло результатов.

В других обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое россиян насмерть отравились угарным газом в погребе. После случившегося следователи начали проверку.