Глава Минобороны Польши назвал Балтику будущим внутренним морем НАТО

Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что в будущем Балтика станет внутренним морем НАТО

Со вступлением в состав западного оборонного блока Швеции и Финляндии Балтийское море в будущем станет внутренним морем НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Polskie Radio 24.

«Лучше всего было бы, чтобы дополнительное заседание сената состоялось как можно скорее. Это важно для безопасности нашей страны, потому что с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО страны бассейна Балтийского моря становятся более безопасными. Сама Балтика по факту стала внутренним морем НАТО, если к этому добавить еще и большой потенциал как Швеции, так и Финляндии», — заявил министр.

Ранее с подобным заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета безопасности республики. Польский лидер назвал решение о расширении НАТО важным для альянса и выразил надежду на его скорую ратификацию странами-членами. «По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО», — сказал Дуда.