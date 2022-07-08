Девушка похудела на 90 килограммов за год назло изменившему ей возлюбленному
Блогерша Винни Кук похудела на 90 килограммов назло бывшему бойфренду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Пользовательница с никнеймом winniecock001 рассказала, что, когда она страдала ожирением и весила 158 килограммов, возлюбленный ей изменил. После разрыва с избранником девушка решила скорректировать свою внешность и показала результат, которого добилась за год.
Так, на первых кадрах ролика Кук предстала в спортивном топе и легинсах, демонстрируя полную фигуру и округлый живот. Затем юзерша позировала в джинсовом сарафане, который подчеркивал ее тонкую талию. «Пусть знает, кого он потерял», — подписала на фото с преображением инфлюэнсерша.
Зрители оценили трансформацию блогерши и написали ей слова поддержки. «Так держать!», «Сам виноват! Повезет тому, кто станет твоим новым бойфрендом», «Вау! Хотелось бы видеть реакцию бывшего парня», — прокомментировали они.
Ранее в июле школьница Поппи Олив рассказала, как похудела назло одноклассникам и прославилась в сети. Юзерша с никнеймом poppyolive была обеспокоена тем, что не пользовалась популярностью в школе. Девушка призналась, что ее никто не замечал вплоть до выпускного бала. По этой причине она решилась на кардинальную трансформацию.