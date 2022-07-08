Девушка похудела на 90 килограммов за год назло изменившему ей возлюбленному

Блогерша Винни Кук показала фигуру, похудев на 90 килограммов назло бывшему бойфренду

Блогерша Винни Кук похудела на 90 килограммов назло бывшему бойфренду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница с никнеймом winniecock001 рассказала, что, когда она страдала ожирением и весила 158 килограммов, возлюбленный ей изменил. После разрыва с избранником девушка решила скорректировать свою внешность и показала результат, которого добилась за год.

Так, на первых кадрах ролика Кук предстала в спортивном топе и легинсах, демонстрируя полную фигуру и округлый живот. Затем юзерша позировала в джинсовом сарафане, который подчеркивал ее тонкую талию. «Пусть знает, кого он потерял», — подписала на фото с преображением инфлюэнсерша.

Зрители оценили трансформацию блогерши и написали ей слова поддержки. «Так держать!», «Сам виноват! Повезет тому, кто станет твоим новым бойфрендом», «Вау! Хотелось бы видеть реакцию бывшего парня», — прокомментировали они.

Ранее в июле школьница Поппи Олив рассказала, как похудела назло одноклассникам и прославилась в сети. Юзерша с никнеймом poppyolive была обеспокоена тем, что не пользовалась популярностью в школе. Девушка призналась, что ее никто не замечал вплоть до выпускного бала. По этой причине она решилась на кардинальную трансформацию.