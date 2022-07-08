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Минтруд предупредил россиян о сокращении рождаемости

Минтруд и НИУ ВШЭ предупредили о сокращении рождаемости в России в 2022-2024 годах

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В ближайшее время существуют риски сокращения рождаемости в России, пишет РБК со ссылкой на исследование Министерства труда и НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Причинами могут стать сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте и изменение рынка труда.

Данные озвучили на заседании рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В 2021 году общий коэффициент рождаемости в России (число новорожденных на тысячу жителей) превысил плановое значение на 0,4 процентных пункта, составив 9,6. Однако риски уменьшения коэффициента с 2022 до 2024 года велики, предупредили россиян авторы исследования.

Такой прогноз объясняется рядом факторов. Во-первых, коэффициент зависит от доли женского населения в репродуктивном возрасте, которая сокращается, пояснила изданию проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Росстат за последние пять лет зафиксировал уменьшение числа россиянок в этой категории на 20 процентов — на эту группу приходится 44,1 процента всего рождения детей.

Во-вторых, на ухудшение демографической ситуации могут повлиять структурные изменения на рынке труда. Овчарова отметила, что из-за недостаточной поддержки населения и больших рисков при трудоустройстве средний класс начинает все чаще отказываться от идеи завести ребенка.

По итогам заседания Минтруду и ВШЭ поручили провести анализ степени влияния различных факторов на решение россиян о пополнении в семье. Организации должны будут оценить уровень доходов, обеспеченность жильем, доступность детских садов, доступность и качество детского здравоохранения, а также различные меры, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография». Кроме того, до 30 сентября Минтруд должен будет представить предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости в России.

Проблема снижения рождаемости тесно связана с сокращением трудоспособного населения. В последние десять лет число россиян в трудоспособном возрасте в основном уменьшалось. Исключением из этого тренда стали три года — год присоединения Крыма, 2014-й, первый год реализации пенсионной реформы, 2019-й, и 2021-й, когда был зафиксирован рекордный за 30 лет рост числа трудоспособных россиян.

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Софья Ермакова
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