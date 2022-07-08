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Врач рассказала о неочевидных причинах повышения сахара в крови

Терапевт Романенко: сахар в крови может колебаться из-за приема гормонов

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Сахар в крови может колебаться из-за приема гормонов или сбоев в работе щитовидной железы. Об этих и других неочевидных причинах повышения уровня сахара в крови в интервью для «Москвы 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«На самом деле сахар в крови повышается после каждого приема пищи на короткое время, потому что наши механизмы регуляции уровня глюкозы в крови, в частности гормон инсулин, способствуют тому, чтобы сахар поступал в клетки», — объяснила она.

По словам Романенко, у здоровых людей уровень сахара нормализуется спустя короткое время, но если этого не происходит, то это может свидетельствовать о развитии инсулинорезистентности. «Это состояние уже расценивается как патологическое, требует назначения определенных лекарственных препаратов и строгого соблюдения диеты», — уточнила врач.

Она также объяснила, что колебания сахара в крови могут возникать из-за приема лекарств, в частности глюкокортикоидных гормонов, или сбоя в работе щитовидной железы. В заключение она отметила, что сахар может быть не только повышенным, но и пониженным. «Пациенты могут страдать и от низкого уровня глюкозы в крови, допустим, когда у них большие перерывы в приеме пищи или передозировка инсулина», — сообщила Романенко.

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Елена Матвиенко
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