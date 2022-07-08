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В Германии допустили закрытие школ из-за перебоев в поставках газа

Министр образования ФРГ Штарк-Ватцингер допустила закрытие школ из-за перебоев с газом

Фото: Unsplash.com

Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер в интервью газете Rheinische Post допустила закрытие школ из-за перебоев в поставках газа. Она отметила, что занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены или даже отменены.

Глава ведомства добавила, что еще в период пандемии коронавируса сделала все возможное, чтобы считать школы и вузы критической инфраструктурой, однако в настоящее время во многих из них обсуждается необходимость экономии электроэнергии.

«Уже сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий», — подчеркнула Штарк-Ватцингер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольцзаявил, что немцам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, связанные с инфляцией, высокими ценами на электроэнергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок.

Власти ФРГ задумались о введении квот на расход газа в стране. Страна решила восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу.

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Марина Совина
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