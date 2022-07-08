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В Европе призвали к блокировке Facebook и Instagram

Ирландская Комиссия по защите данных призвала заблокировать Facebook и Instagram в Европе

Фото: Philipp von Ditfurth / Global Look Press

В Европе призвали к блокировке социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). С таким предложением к европейским регулятором обратилась ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC), сообщило издание Independent.

Ирландский надзорный орган постановил, что Meta не имеет права передавать данные европейских пользователей в США. Если остальные европейские регуляторы согласятся с этим, то обе соцсети могут заблокировать в Европе уже летом 2022 года, передает издание. Ожидается, что европейские органы по защите данных рассмотрят обращение DPC в течение месяца.

Разногласия возникли после многолетних судебных разбирательств между активистами защиты личных данных и американским технологическим гигантом, в результате которых Европейский суд аннулировал соглашение о передаче данных между Евросоюзом и США под названием Privacy Shield в 2020 году.

Ранее Meta подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В нем корпорация сообщила, что если не будет принята новая система трансатлантической передачи данных, то она будет вынуждена прекратить предоставлять свои продукты и услуги, включая Facebook и Instagram, в Европе.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской, а также запретил Instagram и Facebook в России по иску Генпрокуратуры.

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Денис Савосин
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