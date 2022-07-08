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Совфед одобрил уточняющий нормы об ответственности за госизмену закон

Совфед России одобрил закон, уточняющий нормы об ответственности за госизмену

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации России одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий и введении уголовной ответственности за участие россиян в конфликтах не в интересах страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующий закон вносит уточнение в статью 275 УК РФ в целях отнесения к государственной измене действий, которые связаны с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против страны. За подобные действия будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов России при отсутствии признаков государственной измены. Наказанием будет лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также закон уточняет, что под действие статьи о шпионаже будут подпадать сбор, хранение и передача противнику информации, которая может быть использована против Вооруженных Сил России (ВС РФ). За подобное нарушение будет грозить лишение свободы от 10 до 20 лет.

6 июля соответствующий закон приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Государственной Думы.

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Сергей Истомин
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