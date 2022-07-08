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В ЦБ предупредили о новой схеме телефонных мошенников

ЦБ: мошенники начали звонить людям под видом сотрудников оператора сотовой связи

Фото: Unsplash

В Центробанке рассказали о новом способе мошенников получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новая схема заключается в том, что преступники сообщают жертве, будто используемый телефонный номер скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, они предлагают набрать на смартфоне комбинацию цифр. В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников.

Среди других «легенд» — необходимость переоформить договор об оказании услуг связи, смена тарифного плана на более выгодный, отключение платной услуги.

8 июля Росфинмониторинг предупредил россиян о росте случаев мошеннических рассылок якобы от лица сотрудников ведомства с информацией о возмещении денег. Злоумышленники от лица сотрудников службы рассылают письма, в том числе направленные по электронной почте, о начислении денег. Росфинмониторинг пояснил, что не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

Россияне вновь столкнулись с большим числом телефонных звонков от мошенников — весной 2022 года 70 процентов пользователей получили различные нежелательные звонки, включая спам. В мае количество опасных звонков выросло на 32 процента в годовом выражении.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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